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    Каталог
    8(812)2373858

    ЧПУ станки от производителя

    • С 2008 года на рынке
    • Гарантия до 3х лет
    • Сервисное обслуживание
    • Пуско-наладка
    • Официальные дилеры Elixmate, KingRabbit

    Узнать подробнее

    Узнать подробнее

    Наш сервисный центр это:

    • Запуск и наладка станков
    • Обучение операторов
    • Обслуживание и ремонт станков
    • Бесплатные консультации
    • Выезд к клиентам по всей РФ
    • Собственный склад комплектующих

    Узнать подробнее

    Широкий выбор комплектующих

    в наличии на складе:

    • Лазерные станки
    • Фрезерные станки
    • Лазерные маркеры
    • Станки по металлу

    5% СКИДКА НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для постоянных клиентов

    Узнать подробнее

    Оптоволоконные станки

    ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

    • Исключительная точность
    • Высокая культура сборки
    • Гарантия до 3х лет
    • Технический контроль оборудования

    Узнать подробнее

    ЧПУ станки от производителя

    • С 2008 года на рынке
    • Гарантия до 3х лет
    • Сервисное обслуживание
    • Пуско-наладка
    • Официальные дилеры Elixmate, KingRabbit

    Узнать подробнее

    Узнать подробнее

    Наш сервисный центр это:

    • Запуск и наладка станков
    • Обучение операторов
    • Обслуживание и ремонт станков
    • Бесплатные консультации
    • Выезд к клиентам по всей РФ
    • Собственный склад комплектующих

    Узнать подробнее

    Широкий выбор комплектующих

    в наличии на складе:

    • Лазерные станки
    • Фрезерные станки
    • Лазерные маркеры
    • Станки по металлу

    5% СКИДКА НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для постоянных клиентов

    Узнать подробнее

    Оптоволоконные станки

    ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

    • Исключительная точность
    • Высокая культура сборки
    • Гарантия до 3х лет
    • Технический контроль оборудования

    Узнать подробнее

    Гарантия до 3-х лет

    И постгарантийное обслуживание

    17 лет

    На рынке продажи оборудования

    Оформление
    в кредит, лизинг

    Разрабатываем

    Лазерные и Фрезерные станки ЧПУ

    Обслуживаем

    Ремонтируем, настраиваем оборудование
    О компании
    Надежный поставщик лазерного и фрезерного оборудования
    на рынках России
    Мы собрали команду профессионалов,
    которая на протяжении 17 лет занимается подбором,
    поставкой и техническим обслуживанием лазерных станков,
    фрезерных станков ЧПУ, конвейерных станков для
    легкой промышлености, станков лазерной резки листового и
    профилированного металла, лазерных маркеров.

    Официальные представители
    в России


    Официальные
    представители в России

    Показать лицензии

    Гарантия до 3-х лет

    И постгарантийное обслуживание

    17 лет

    На рынке продажи оборудования

    Оформление
    в кредит, лизинг

    Разрабатываем

    Лазерные и Фрезерные станки ЧПУ

    Обслуживаем

    Ремонтируем, настраиваем оборудование
    О компании
    Надежный поставщик лазерного и фрезерного оборудования
    на рынках России
    Мы собрали команду профессионалов, которая на протяжении 17 лет занимается подбором, поставкой и техническим обслуживанием лазерных станков, фрезерных станков ЧПУ, конвейерных станков для легкой промышлености, станков лазерной резки листового и профилированного металла, лазерных маркеров.

    Официальные представители
    в России


    Заказать бесплатную консультациюМы готовы бесплатно проконсультировать и подобрать подходящий станок, который будет отвечать вашим бизнес задачам. Это поможет сэкономить на покупке и на обслуживании станка.
    Ваш телефон
    Доставка по России и СНГ

    Все товары в нашем интернет-магазине могут быть отправлены транспортной компанией с главного склада в Санкт-Петербурге. Мы сотрудничаем с известными транспортными компаниями такими как Деловые линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция и Vozovoz. Товары застрахованы.

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    • Комплектющие для фрезерных станков ЧПУ
    • Комплектующие для лазерных маркеров
    Заказать бесплатную консультациюМы готовы бесплатно проконсультировать и подобрать подходящий станок, который будет отвечать вашим бизнес задачам. Это поможет сэкономить на покупке и на обслуживании станка.
    Ваш телефон
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    Лазерные станки с ЧПУ

    Компания ОллРэди зарекомендовала себя как надежный поставщик лазерных станков с ЧПУ, а также фрезерных систем и специализированного оборудования для рынков России и СНГ.

    Основываясь на партнерствах с ведущими производителями, включая Rabbit и Bodor, мы предлагаем обширный ассортимент оборудования для лазерной резки и гравировки. Наша миссия - обеспечить клиентам бесперебойную работу оборудования и выполнение всех взятых на себя обязательств.

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