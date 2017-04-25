Лазерные станки с ЧПУ

Компания ОллРэди зарекомендовала себя как надежный поставщик лазерных станков с ЧПУ, а также фрезерных систем и специализированного оборудования для рынков России и СНГ.

Основываясь на партнерствах с ведущими производителями, включая Rabbit и Bodor, мы предлагаем обширный ассортимент оборудования для лазерной резки и гравировки. Наша миссия - обеспечить клиентам бесперебойную работу оборудования и выполнение всех взятых на себя обязательств.