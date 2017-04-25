ЧПУ станки от производителя
- С 2008 года на рынке
- Гарантия до 3х лет
- Сервисное обслуживание
- Пуско-наладка
- Официальные дилеры Elixmate, KingRabbit
Наш сервисный центр это:
- Запуск и наладка станков
- Обучение операторов
- Обслуживание и ремонт станков
- Бесплатные консультации
- Выезд к клиентам по всей РФ
- Собственный склад комплектующих
Широкий выбор комплектующих
в наличии на складе:
- Лазерные станки
- Фрезерные станки
- Лазерные маркеры
- Станки по металлу
5% СКИДКА НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для постоянных клиентовУзнать подробнее
Оптоволоконные станки
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
- Исключительная точность
- Высокая культура сборки
- Гарантия до 3х лет
- Технический контроль оборудования